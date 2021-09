Le Festival « Les Toons débarquent » en Occitanie et à Toulouse

Partager Facebook

Du 20 septembre au 7 novembre 2021, le festival Les Toons débarquent ! est de retour dans les cinémas en Occitanie et dans la région de Toulouse.

Cette année encore, Les Toons débarquent sont de retour dans les salles d’art et essai d’Occitanie ! Pour son 10e anniversaire, le festival propose une programmation créative, poétique, originale et voyageuse. Le public a rendez-vous dans les cinémas partout en région avec des animations, des rencontres et des projections.

La région sera bien représenté. En famille, on pourra visionner des films fabriqués et réalisés en Occitanie, comme le long métrage en 3D Pil de Julien Fournet produit par TAT productions et le long métrage en peinture sur verre animée La Traversée de Florence Miailhe, produit par Xbo Films et les films de l’Arlequin. Mais aussi Le Peuple loup, Grandir c’est chouette, de nouvelles aventures pour Zébulon le dragon et autres films et programmes de cette édition.

Assortis de rencontres avec certains producteurs ou réalisateurs, accompagnés d’animations originales et passionnantes, les films vous donnent rendez-vous dans les salles obscures pour célébrer le cinéma.

Toute la programmation :cartoonTélécharger

Le Cartoon Forum à Toulouse

Pour débuter cette série d’évènement du festival, le Cartoon Forum s’installe une nouvelle fois à Toulouse. Créé en 1990, Cartoon Forum est un événement unique axé sur des sessions de présentation de projets télévisés présélectionnés, où les producteurs d’animation peuvent trouver des partenaires transfrontaliers et accélérer les arrangements financiers. Les professionnels ont rendez-vous du 20 au 23 septembre au Centre de Congrès Pierre Baudis de Toulouse.