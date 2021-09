Toulouse. Le Festival PINK PARADIZE enfin de retour !

Partager Facebook

Le Festival Pink Paradise fera son retour à Toulouse pour une 8e édition du 6 octobre au 5 décembre 2021. Attention casting 4 étoiles cette année !

Après deux années de questionnement profond sur notre existence, Le festival Pink Paradize débarque à nouveau dans la ville rose en 2021. Avec une alchimie perpétuelle, Les Productions du Possible garde leur mission première et plus que jamais essentielle : Créer du lien et garder le sourire ! Colorée, hydride, hédoniste, rafistolée, cette huitième édition sera comme toujours autoproduite car tout éléphant préfère sa liberté à une cage dorée.

Le rendez-vous est donc fixé du 6 octobre au 5 décembre 2021 dans des lieux emblématiques de la ville de Toulouse (Bikini, Halle de la machine, Metronum, Halle aux grains, Cinéma Utopia, le rex de Toulouse, Connexion live…).

Et niveau artiste, c’est un festival de noms. On aura le plaisir de découvrir en live Meure, Acid Arab, Hippcampe Fou, La Yegros, Mademoiselle K, Myd, Aymeric Lompret, DJ Pone, Mansfield Tya ou encore le toulousain Fadah, Silmaris, Noisia et Orange Blossom.

Toute la Programmation

­

Mer 06 oct : Inauguration / vernissage avec CLUTCH // Atelier TA

Jeu 07 oct : OU LA CHEVRE EST ATTACHEE // Théatre Sorano

Ven 08 oct : MEUTE // Opening à la Halle de Machine

Jeu 14 oct : ACID ARAB live // Metronum

Sam 16 oct: HIPPOCAMPE FOU // Le rex

Sam 22 oct :AUSGANG (Casey) // Connexion Live

Mer 27 oct : LA YEGROS + DAVID WALTERS // Le Bikini

Ven 29 oct : MADEMOISELLE K // Le Bikini

Ven 29 oct : Projection et performance // Utopia Borderouge

Sam 30 oct :Soirée CHATEAU H

Jeu 04 nov : FRUSTRATION + KAP BAMBINO + HILTON // Metronum

Sam 06 nov :MYD live band // Le rex

Sam 06 nov :DJ PONE (ntm, svinkels) // Le rex

Dim 07 nov : AYMERIC LOMPRET // Halle aux grains

Sam 13 nov :MANSFIELD TYA // Metronum

Sam 13 nov :NOISIA (the last) // Le Bikini

Ven 19 nov : Théatre Sorano

Jeu 25 nov : FADAH + WAREND / FALLEN CLAYT // Le rex

Ven 26 nov : SILMARILS // Le rex

Sam 26 nov :THE DRIVER aka Manu le malin // Le rex

Ven 03 dec : BACHAR MAR KHALIFE // Théatre Sorano

Ven 03 dec : ORANGE BLOSSOM dans le bras de Delarozière // Le Bikini

Sam 04 dec : Soirée clôture : DOPE DOP + MARA + Guest surprise !

Infos et réservations : www.pinkparadizefestival.com