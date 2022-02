Festival : Les Arts Scénics dévoilent leur programmation 2022 !

Partager Facebook

A L’Isle sur Tarn, les 1er et 2 juillet, le festival Les Arts Scénics retrouvent leurs quartiers avec une programmation de choix : Deluxe, Naaman, Poupie ou encore Java.

Depuis 19 ans, le festival offre de jolies moments au public. Lors de l’été 2003, la première édition du festival Les Arts’Scénics était constituée d’une soirée Cabaret/Magie suivie d’une soirée Musique. Les années passent et le concept s’est affiné pour nous offrir deux jours de live pour bien débuter l’été. De la musique, des artistes de rue, de la convivialité au bord de la Bastide !

Et au programme, des artistes reconnus comme en devenir. Et 2022 ne déroge pas à la règle avec Deluxe, Naaman, Poupie, Massilia Sound System, Hilight Tribe, Hyl, Mouss & Hakim, Tricot Combo et le retour de Java.

Infos et réservations : https://www.artsscenics.com/