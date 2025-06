Montauban en Scènes 2025 : Soprano, Jungeli et Dinaa Ouvrent les Festivités des 10 Ans !

Montauban, l’attente est terminée ! Le Festival Montauban en Scènes lance les célébrations de ses 10 ans ce jeudi 19 juin 2025 au Jardin des Plantes, avec une soirée d’ouverture qui promet déjà d’être mémorable. Préparez-vous à une explosion de sons et d’énergies pour le coup d’envoi de quatre jours de concerts inoubliables !

Depuis une décennie, Montauban en Scènes s’est imposé comme un rendez-vous estival incontournable pour les mélomanes de la région. Le festival est réputé pour sa capacité à offrir une scène ouverte à des talents variés, le tout dans une ambiance conviviale et festive. Cette 10ème édition s’annonce particulièrement riche en surprises et en émotions, avec des spectacles en plein air et des moments de partage.

Pour marquer cet anniversaire spécial, les organisateurs ont concocté une programmation exceptionnelle, mélangeant têtes d’affiche et artistes émergents.

Ce Jeudi 19 Juin 2025, la Scène Accueille :

SOPRANO : L’artiste marseillais, véritable phénomène de la scène française, enflammera le Jardin des Plantes avec ses tubes entraînants et son énergie communicative. Attendez-vous à un show spectaculaire et des paroles entonnées en chœur par la foule.

Montauban en Scènes, c’est l’événement musical qui donne le coup d’envoi de l’été. Un festival où l’art et la fête se rencontrent pour le plaisir de tous !

Infos Pratiques :

Date : du jeudi 19 au dimanche 22 juin 2025

Lieu : Jardin des Plantes, Montauban

Tarifs :

à partir de 39€

Réservations :

Jardin des Plantes