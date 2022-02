Au Théâtre du Capitole, les Ténors se donnent rendez-vous !

Partager Facebook

Au Théâtre du Capitole, les mois qui viennent seront riches en ténors de premier plan. Pas moins de quatre artistes d’exception, pour trois récitals où le registre mythique du héros d’opéra sera à l’honneur !

Jeudi 17 février – José Cura enfin au Capitole

José Cura n’est pas seulement un ténor de légende, dont on n’a pu entendre la voix capiteuse dans les plus grands rôles d’opéra et sur les plus prestigieuses scènes du monde. Il est aussi un artiste prodige, à la fois compositeur, chef d’orchestre et metteur en scène. Pour sa première apparition au Théâtre du Capitole, le grand ténor argentin partagera avec nous les chansons de son pays. Accompagné au piano par Katalin Csillagh et à la guitare par Barbora Kubíková, il nous fera pénétrer le lyrisme passionné des grands compositeurs argentins du XXe siècle. L’irrésistible José Cura nous fera même le plaisir d’une mélodie de sa propre composition.

Jeudi 3 mars – Michael Spyres transcende Rossini

Le ténor américain Michael Spyres est un phénomène vocal ! Il maîtrise la virtuosité et les aigus redoutables des grands rôles rossiniens, il brille dans le Bel Canto comme dans l’opéra français, il est aussi à l’aise dans les tessitures de ténor que de baryton (retrouvant l’ancienne tradition du « baryténor »). En récital au Théâtre du Capitole, aux côtés du magnifique pianiste Mathieu Pordoy, il consacre son programme à des pages plus méconnues du génial Rossini : des mélodies en français et en italien, qui révèlent la part la plus intime de « Monsieur Crescendo ».

Jeudi 7 avril – Lawrence Brownlee et Levy Sekgapane en duel belcantiste

Exceptionnel récital en duo de deux ténors stratosphériques ! L’Américain Lawrence Brownlee et le Sud-Africain Levy Sekgapane brillent sur les grandes scènes internationales dans les rôles les plus acrobatiques du répertoire belcantiste : Rossini, Donizetti, Bellini et Verdi n’ont aucun secret pour eux. Accompagnés par le talentueux pianiste italien Giulio Zappa, ils interpréteront les plus beaux airs et mélodies de ces compositeurs, et quelques duos impressionnants où les contre-uts croisent le fer en un véritable duel !

