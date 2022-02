Toulouse Olympique : Interview de Georges AILLERES

Partager Facebook

À l’aube de la toute première rencontre du Toulouse Olympique XIII en Super League ce samedi 12 février 20h au stade Ernest-Wallon , l’une des gloires du club, Georges AILLERES, a exprimé toute sa joie et son impatience à l’idée de voir le TO débuter dans la compétition reine en Europe. Récemment élevé au titre de Gloire du sport français, celui qu’on a surnommé « Le Cube » a bien connu le club, d’abord en tant que joueur, puis entraîneur et président.

Georges, qu’est-ce que ce premier match en Super League représente pour vous ?

Tout d’abord c’est une réussite pour Toulouse qui ambitionne de rejoindre cette compétition depuis tant d’années. Le club y est parvenu, et maintenant nous sommes impatients de voir le TO XIII en Super League. Cela est également bénéfique pour le rugby à XIII Français, c’est une grande opportunité de remettre ce sport au premier plan.

En tant qu’ancien dirigeant du club, comment vous sentez-vous à l’approche de ce premier match ?

Premièrement, j’étais très heureux de voir le TO accéder à son but et très ému après des années de travail acharné. J’y ai passé 30 ans de ma vie, c’est ma seconde famille. Maintenant, c’est un nouveau défi, une autre dimension, c’est le plus haut niveau. Je suis convaincu que nous réussirons si toute l’équipe s’en tient au plan du coach HOULES, c’est-à-dire produire un beau rugby tourné vers l’attaque et le spectacle.

Qu’attendez-vous pour cette nouvelle saison ?

J’espère que le club fera bonne figure en Super League, et que nous parviendrons à nous maintenir. Cela voudra dire que nous avons été capables de maintenir un très haut niveau durant toute l’année. J’espère de tout cœur que cette saison sera aussi historique grâce aux futurs résultats du club.