Festival A l’Air Libre le weekend prochain à Toulouse !

Découvrez un joli festival les 8 et 9 juillet au Centre Culturel du Quartier Renan à Toulouse.

A l’air libre! C’est le nom de cet événement estival et festif organisé par les Centres culturels du nord de Toulouse qui s’organise autour d’un espace convivial avec une buvette, des animations et des ateliers.

Concerts, spectacles de rue, cirque, déambulation… vont rythmer le week-end des 8 et 9 juillet autour du centre culturel du quartier Renan. Le public entrera dans la danse vendredi 8 juillet avec un spectacle dansé et un beatboxer en déambulation (départ à 19h de la place Micoulaud). Tout au long du week-end, se succéderont reprises pop, funk, compositions aux influences gypsy, du beatbox burlesque, un funambule, projection mapping accompagnée d’une performance dansée…

On pourra faire du graff virtuel, un atelier radio et les habitantes du quartier proposeront une kermesse pour tous. Et c’est entièrement gratuit.

Informations au 05 31 22 98 00 et au 05 61 57 99 28