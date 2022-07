Le Toulouse Olympique s’offre Hull KR !

Partager Facebook

Le Toulouse Olympique s’impose face à Hull Kingston Rovers ( 28-6) en offrant une belle prestation !

En ce samedi 2 juillet le Toulouse Olympique entamait un mois crucial pour son maintien en Super League. Première échéance de ce « Summer Olympique », la réception de la formation des Hull Kingston Rovers qui s’étaient imposés le 18 avril dernier à Wallon 24- 28. L’heure était donc à la revanche pour les Olympiens !

Les 10 premières minutes sont très disputées avec beaucoup d’engagement et d’intensité, Monsieur GRIFFITHS, doit stopper le temps à trois reprises pour interventions des staffs médicaux respectifs. C’est à la 13e minute que les Olympiens déploient leur jeu, d’abord avec une percée d’Olly ASHALL-BOTT permettant au bloc du TO d’être dans les 10 mètres adverses. Sur le dernier tenu le capitaine GIGOT fait parler son pied droit et distille un ballon magnifique à Latrell SCHAUMKEL, ce dernier inscrit son premier essai en Super League. Le TO mène 6-0, Chris HANKINSON transforme en coin.

Les hommes de Sylvain HOULES ne sont pas rassasiés et vont alterner les bonnes phases de transition en forçant les adversaires à la faute, pénalité à 40m face aux poteaux. Chris HANKINSON rajoute 2 points, cela fait 8-0 à la 25e minute de jeu. Le score ne bougera pas, car les Olympiens montre une belle solidité défensive empêchant les anglais d’ouvrir leur compteur, 8-0 à la mi-temps.

Dès le retour des vestiaires, Hull KR va avoir un temps fort que la défense Olympienne saura retenir. Suite aux indisciplines adverses le TO se retrouve dans les 30 mètres anglais et avec une nouvelle passe décisive de Tony GIGOT pour Guy ARMITAGE, qui décale Paul MARCON en bout de ligne. Les anglais sous pression continuent les fautes et Chris HANKINSON en profite pour rajouter deux points grâce à une pénalité. Les haut- garonnais mènent 16-0 à la 50e minute de jeu.

Dix minutes plus tard, Tony GIGOT vient trouver un 40/20 qui mettra l’attaque Toulousaine en bonne disposition, et Chris HANKINSON inscrit le troisième essai du TO à la suite d’un superbe mouvement collectif.

Le TO mène alors 22-0 avec la transformation. Les visiteurs réagissent dans la foulée avec un essai du pilier VETE qui redonne espoir à Hull KR. Espoir de courte durée car 4 minutes après la réduction du score, Olly ASHALL-BOTT scelle définitivement le sort de cette rencontre en marquant un ultime essai. Le TO s’impose 28 à 6, et entame parfaitement son mois de juillet !

Les Bleus & Blancs vont maintenant se concentrer sur un match aussi important qu’emblématique, le Magic Week-end face à Wakefield à St James’ Park, concurrent direct au maintien.