FENIX Toulouse : Fin de carrière pour le capitaine Pierrick Chelle

Un enfant du club s’en va ! Le Capitaine, Pierrick CHELLE, a pris la parole ce matin pour annoncer que cette saison sera la dernière pour lui en tant que sportif professionnel. Depuis maintenant 2 ans, il prépare sa reconversion, c’est dans ce cadre qu’il intégrera la saison prochaine le staff administratif du club. Après avoir collaboré pendant des années à l’évolution du club et de son niveau sportif, il a eu une carrière formidable, même si celle-ci prend fin, une autre commence.

« Je ne vais pas partir sur un discours d’adieu, on gardera ça pour la fin de saison. J’ai surtout envie aujourd’hui de dire merci à Philippe et au club pour l’opportunité que j’ai de continuer ici pour la deuxième partie de ma vie. Merci aussi au staff pour leur bienveillance vis-à-vis de mon projet et enfin à l’équipe administrative de l’accueil que j’ai eu pour ce début de collaboration. » a expliqué le Capitaine toulousain.