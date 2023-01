Détours de Chant, Les Pépites, Concerts…que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné quelques sorties pour ce week-end à Toulouse avec entre autre le Festival Détours de Chant, WarEnd, The Kooks, les Pépites, Stade Toulousain-Montpellier ou encore le festival Des Images aux Mots.

Détours de Chant 2023

Le Festival Détours de Chant aura lieu du 24 janvier au 4 février 2023 à Toulouse et son agglomération avec notamment Yves Jamait, KKC, Debout sur le Zinc ou encore Bertand Belin.

Des Images aux Mots 2023

Le DIAM est de retour pour une belle 16e édition. Festival de cinéma LGBTQI+ créé en 2007, Des images aux Mots a trouvé sa place dans le paysage culturel cinématographique toulousain, ainsi qu’au sein du paysage LGBTQIA+ régional et national. Le Festival se déroule en deux parties, la première à Toulouse du 27 janvier au 5 février 2023, suivie de la deuxième en Région Occitanie du 6 au 28 février 2023.



Au programme à Toulouse, 15 longs métrages, 7 documentaires, 22 courts métrages et 8 lieux de projection : American Cosmograph, Cinéma l’ABC, La Cinémathèque de Toulouse, Le Cratère, L’Espace Diversités et Laïcité, L’Instituto Cervantes, Pathé Wilson, ’Utopia Borderouge.

WarEnd au Connexion Live

Dix ans après avoir commencé le rap seul dans sa chambre, WarEnd présentera son tout premier concert en tête d’affiche le 27 janvier prochain au Connexion Live. Vainqueur du Buzzbooster Occitanie, lauréat des Inouïs Printemps de Bourges Occitanie, premières parties d’artistes comme Bigflo & Oli, Oboy et Josman, le rappeur toulousain gravit au fur et à mesure les échelons dans sa carrière.

Pat Borg part en live !

Ce vendredi 27 janvier à 20h30, découvrez le nouveau spectacle de Pat Borg « Le concert 100% Toulousain ». Parce qu’on nous a souvent demandé un cd de nos chansons à la sortie des spectacles, on s’est dit qu’un cd c’était cool, mais qu’un Concert Live ça serait encore plus cool ! Retrouvez dans « Pat Borg Part En Live » toutes les meilleures chansons des Toulousains dans un format « Concert », et qui dit « Concert » dit…Musiciens ! Une soirée musicale qui part en live où la frontière entre chansons et sketchs se franchit allègrement.

Baccus Social Club au Connexion Live

Les toulousains du Baccus Social Club se retrouvent au Connexion Live ce samedi pour une soirée electro ou se mêlent dégustations et DJ sets éclectiques. En plus, ils invitent quelques amis pour l’occasion.

Voir le film Pattie et la Colère des Poseidon

Ce mercredi 25 janvier, les studios toulousains TAT Productions nous dévoilent enfin en salle leur dernier long métrage d’animation : Pattie et la Colère de Poseidon.

the Kooks au Bikini

The Kooks débarque à Toulouse pour célébrer les 15 ans de leur premier album Inside In / Inside Out, qui s’est imposé comme la bande-originale de toute une génération à sa sorte.

Les Pépites du Metronum

Pour cette nouvelle édition de ses Pépites, Le Metronum invite la révélation explosive Kalika et sa pop trash, à mi-chemin entre Charli XCX et Die Antwoord. Blu Samu fusionne quant à elle des sonorités r’n’b, soul et rap, avec l’habileté d’une caresse. À (re)découvrir aussi, la toulousaine Joye, naviguant de l’electro-pop aérienne au trip-hop, les pieds en club, la tête qui médite ! Rendez-vous ce vendredi 27 janvier.

Bernard Werber au Bascala le 28 janvier

Voici une invitation à un voyage d’un nouveau genre. Tranquillement assis sur votre siège de théâtre votre esprit va ouvrir des portes qui mènent à des territoires étonnants et merveilleux.

L’écrivain Bernard Werber (auteur entre autres des Fourmis, des Thanatonautes et de la Prophétie des Abeilles), accompagné à la harpe par Vanessa Francoeur, vous propose cinq méditations guidées pour mieux vous connaître, vous rappeler qui vous avez été et découvrir qui vous allez devenir.

Marcus, samedi à l’Aria Cornberrieu

Dans son spectacle, l’humoriste jette un regard sur notre époque à la fois espiègle, lyrique et toujours drôle. De toute façon c’est Marcus qui en parle le mieux : « Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion. Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, s’en suivra une succession de vannes complaisantes. Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa… »

Concert dessiné Tous pour un

Les dessinateurs et scénaristes de bande dessinée Alfred et Charles Berberian mêlent leurs univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien Lallemant et JP Nataf lors du spectacle « Tous pour un » le 29 janvier à l’Aria.

Chantal Goya au Casino Barrière

Retrouvez le grand ballet de Polichinelle, Bécassine, le Chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… et même Guignol pour un merveilleux spectacle plein d’émotions de Jean-Jacques Debout. Les enfants suivent sur la Route Enchantée l’héroïne de toujours, interprétée par Chantal Goya, Marie-Rose. Rendez-vous ce dimanche au Casino Barrière.

World Chase Tag Toulouse

Et si ce samedi 28 janvier vous découvrez le jeu du chat et de la souris en version sportive. Voilà ce que propose le World Chase Tag Toulouse. On y joue dans une arène, le Quad, la souris appelée Evader, va avoir 20 secondes pour échapper au chat, appelé Chaser. Un point est marqué uniquement en cas d’évasion ! Rendez-vous à l’Urban Corp pour découvrir ce nouveau sport.

La Nuit du Conservatoire

Le Conservatoire à rayonnement régional Xavier Darasse rejoint la 10e Nuit des conservatoires, événement national, pour célébrer les arts et la culture. L’objectif est de faire découvrir les conservatoires sous un nouveau jour… mais de nuit. Une nuit pour un regard décalé, un moment festif, où l’on se laisse surprendre, pour découvrir ce qui se passe entre ses murs et pourquoi pas, susciter des vocations. Au programme : performances d’élèves et de professeurs, déambulations musicales et chorégraphiques (danse classique et contemporaine), concerts d’ensembles..

>> Vendredi 27 janvier de 18h à minuit au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse

Sport : les matchs du week-end à Toulouse