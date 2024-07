FENIX : QUALIFICATION DIRECTE POUR LA COUPE D’EUROPE !

Partager Facebook

Le FENIX Toulouse Handball disputera la Coupe d’Europe la saison prochaine !

C’est officiel ! Le FENIX Toulouse Handball disputera la prochaine Coupe d’Europe ! La saison 2023-24 a été historique pour Danijel Andjelkovic et ses hommes. En terminant 4ème du championnat de France, le FENIX Toulouse Handball a obtenu une place qualificative pour la Coupe d’Europe pour la saison 2024-25.

Initialement, cette place nécessitait un tour préliminaire pour obtenir une qualification définitive. Cependant, après information officielle de la Fédération Européenne de Handball, Nemanja Ilic et ses coéquipiers n’auront pas à passer par ce tour, et sont directement qualifiés pour la COUPE D’EUROPE pour la saison 24-25 !

Il faudra désormais attendre fin juillet pour connaître la poule dans laquelle sera placé FENIX et ainsi connaître ses adversaires.

C’est une excellente nouvelle pour le club et ses supporters, qui peuvent désormais se réjouir de voir leur équipe se mesurer aux meilleures équipes européennes. C’est également une reconnaissance du travail acharné et du dévouement des joueurs et du staff, qui ont fait du FENIX Toulouse Handball l’un des meilleurs clubs de France.