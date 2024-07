Nabucco de Verdi pour 8 dates à l’Opéra National du Capitole du 24 septembre au 06 octobre 2024

Partager Facebook

Nabucco est un opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi sur un livret italien de Temistocle Solera, créé le 9 mars 1842 à La Scala de Milan. Il s’inspire de sources bibliques et historiques, principalement du Livre de Daniel, et raconte l’histoire du roi israélite Nabuchodonosor II (Nabucco) et de son conflit avec les Juifs.

L’opéra se déroule au VIe siècle avant J.-C. et raconte l’histoire de Nabucco, le roi de Babylone, qui conquiert Jérusalem et asservit les Israélites. Sa fille, Abigaille, apprend qu’elle est en fait l’héritière légitime du trône et complote pour renverser son père. Cependant, Nabucco change d’avis et se convertit au Dieu des Israélites, ce qui libère les Israélites de l’esclavage.

Nabucco est un opéra puissant et émouvant qui explore les thèmes de la religion, de la politique et de la rédemption personnelle. Il est connu pour ses chœurs émouvants, comme « Va, pensiero, sull’ale dei venti » (Vole, pensée, sur les ailes du vent), devenu un hymne national italien.

Nabucco est l’un des opéras les plus populaires de Verdi et a été joué dans le monde entier. Il est connu pour ses grands chœurs, comme le « Va, pensiero », et sa musique dramatique. L’opéra a également été salué pour son message politique, perçu comme un appel à la liberté et à la justice.

Voici quelques-uns des thèmes clés de Nabucco :

La lutte entre la liberté et l’oppression

Le pouvoir de la foi

L’importance de la famille

Les dangers de l’orgueil et de l’ambition

Nabucco est un opéra puissant et émouvant qui a quelque chose à offrir à chacun. Si vous ne l’avez jamais vu, je vous recommande vivement de le découvrir.

Nabucco a été enregistré à de nombreuses reprises et de nombreuses interprétations de grande qualité sont disponibles. Voici quelques-unes de mes recommandations : **

L’enregistrement de 1986 dirigé par Riccardo Muti est un classique et présente un casting de premier ordre, dont Renato Bruson dans le rôle de Nabucco, Aprile Millo dans celui d’Abigaille et Samuel Ramey dans celui de Zaccaria.

L’enregistrement de 2009 dirigé par Daniel Barenboim est également excellent et présente une approche plus traditionnelle de l’opéra.

La production 2018 du Royal Opera House est une performance visuellement époustouflante et musicalement palpitante.

Opéra en quatre actes

Livret de Temistocle Solera d’après Anicet-Bourgeois et Francis Cornue

Créé le 9 mars 1842 au Teatro alla Scala de Milan

Direction musicale

Giacomo Sagripanti

Mise en scène, décors, costumes, lumières, chorégraphie

Stefano Poda

Collaboration artistique

Paolo Giani

DISTRIBUTION

Nabucco

Gezim Myshketa, Aleksei Isaev*

Abigaille

Yolanda Auyanet, Catherine Hunold*

Ismaele

Jean-François Borras

Zaccaria

Nicolas Courjal, Sulkhan Jaiani*

Fenena

Irina Sherazadishvili

Le Grand Prêtre

Blaise Malaba

Anna

Cristina Giannelli

Abdallo

Emmanuel Hasler

Orchestre national du Capitole

Chœur de l’Opéra national du Capitole

Coproduction avec l’Opéra de Lausanne (2024)