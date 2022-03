FENIX, TFC, Cinélatino, Flamenco, Made In Asia…nos idées sorties à Toulouse ce week-end !

Partager Facebook

Que notons nous dans nos agendas ce weekend ? Toulouseblog a sélectionné quelques rendez-vous dans la ville rose et ses alentours.

TFC – Paris FC

Samedi à 15h, le TFC recevra Paris pour l’affiche de Ligue 2. En cas de victoire sur son dauphin, Toulouse peut prendre 10 points d’avance. Le public sera au rendez-vous pour ce match !

> www.toulousefc.com

FENIX Toulouse – Saran

Pour le compte de la 22e journée de Liqui Moly Starligue, le FENIX Toulouse recevra l’équipe de Saran le 2 avril au Palais des Sports.

> https://www.toulouseblog.fr/concours/fenix-toulouse-saran-3/

Musées gratuits à Toulouse

Toulouse regorge de musées présentant des collections et des oeuvres dignes d’intérêt. Profitez ainsi de ce dimanche pour visiter ces musées toulousains gratuitement ce dimanche 3 avril 2022 !

Fin de Cinélatino (du 25 mars au 3 avril 2022)

Plus de 130 films sont au programme, dont une très grande partie est consacrée à vous présenter les meilleures productions récentes (compétitions et découvertes), avec pas moins de 10 avant-premières, 18 premières françaises, 4 premières européennes et 6 premières mondiales ou internationales, fictions et documentaires confondus !

> https://www.toulouseblog.fr/cinelatino-enfin-de-retour-a-toulouse/

Made in Asia sous le signe du Japon

Après une édition en ligne en 2021, le festival Made in Asia revient à Toulouse du 2 au 20 avril ! Cette 15ᵉ édition sera placée sous le signe du Japon et mettra en avant la richesse de la culture nippone à travers des expositions, spectacles, concerts, projections, conférences et ateliers.

> https://www.toulouseblog.fr/a-toulouse-le-japon-a-lhonneur-de-made-in-asia/

Festival Flamenco de Toulouse du 2 au 9 avril

La 21e édition du festival propose au public une ballade flamenca dans la ville rose. Artistes émergents et stars du flamenco sont au programme. Un véritable tourbillon de surprises, de découvertes, de sons, de couleurs…

Au programme :

– Samedi 2 avril à 20h : Jesús Guerrero Trio – Centre culturel Soupetard.

– Mardi 5 avril à 20h : Sandra Carrasco – Instituto Cervantes.

– Mercredi 6 avril à 20h30 : Marco Flores – Centre culturel Henri-Desbals.

– Jeudi 7 avril à 20h30 : Olga Llorente – Centre culturel Henri-Desbals.

– Vendredi 8 avril à 20h30 : Samuel Serrano – Centre culturel Saint-Cyprien.

– Samedi 9 avril à 20h30 : Montse Cortés – Centre culturel Saint-Cyprien.

– Du samedi 2 au vendredi 29 avril : expositions de Fabien Ferrer et Gaspar

> https://www.facebook.com/festivalflamencodetoulouse/

Lujipeka au Bikini le 1er avril

Journée Tourisme & Handicap à l’Envol des Pionniers

Dans le cadre de la marque « Tourisme & Handicap », obtenue en 2020 pour les 4 déficiences (auditive, mentale, motrice et visuelle), l’Envol des Pionniers participe cette année aux Journées Nationales Tourisme et Handicap. Rendez-vous ce dimanche 3 mars avec de nombreuses animations.

> https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/journees-nationales-tourisme-et-handicap/

Imarhan au Connexion live le 2 avril

Avec ce troisième album Aboogi, Imarhan manipule les rites et l’ancestralité des Touaregs. En réunissant le poète légendaire Japonais (récemment décédé), le musicien conteur Abdallah Ag Alhousseyni, Imarhan se veut rassembleur. Quand ils enregistrent avec le gallois Gruff Rhys des Super Furry Animals, leur songwriting génial et universel prend ici tout son sens. En invitant la chanteuse Soudanaise Sulafa Elyas, on comprend qu’Imarhan est ouvert à toute l’Afrique, défenseurs des Touaregs mais surtout porte-parole de la nouvelle génération africaine.

Réservations : www.bleucitron.net

Le Malade Imaginaire en la majeur

Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un concours quotidien et durable il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire… On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout comme dans tous les grands Molière : on s’aime ! Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue.

> https://www.toulouseblog.fr/le-malade-imaginaire-en-la-majeur-a-laria-gagnez-vos-places-sur-toulouse-blog/

Réouverture du Labyrinthe de Merville

C’est parti ! Un nouveau parcours scénarisé invite petits et grands à redécouvrir le Labyrinthe de Merville à partir de samedi 2 avril.

Réunis dans le plus vaste labyrinthe de buis en Europe, les personnages des contes et légendes de notre enfance côtoient les héros des films d’animation des grands studios de cinéma. Un monde enchanté peuplé d’histoires merveilleuses, de personnages imaginaires, d’animaux qui parlent, d’objets magiques et de pouvoir surnaturels.

Journée internationale de la visibilité transgenre

En 2022, l’Espace Diversités Laïcité fête ses 10 ans de mobilisation contre toutes les formes de discriminations qui impactent la société au quotidien. Soucieux d’ouvrir son espace aux associations et au grand public, l’Espace Diversité Laïcité organise pour la première fois à l’occasion de la journée internationale de la visibilité transgenre une programmation spécifique.

Programmation du weekend :

– Vendredi 1er avril à 20h : Théâtre performance « Dans la peau de la panthère. Et il devient elle. »

– Samedi 2 avril à 14h : Ciné-discussion, projection du film « 9 trans »

Samedi 2 avril à 16h30 : Ciné-discussion, projection du film « Sedimentos »

> https://www.toulouse.fr/web/social/-/actu-les-rendez-vous-de-la-semaine-de-l-espace-diversites-laicite