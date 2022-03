Cinélatino enfin de retour à Toulouse

Partager Facebook

Découvrez la programmation du festival Cinélatino de Toulouse qui aura lieu du 25 mars au 3 avril 2022 !

Un soulagement ! Cinélatino va retrouver un festival « normal » avec deux années chamboulées. La convivialité sera au coeur du festival et dans plusieurs lieux comme la cour de La Cinémathèque de Toulouse, les salles de cinéma à Toulouse, et celles dans la région Occitanie

Plus de 130 films sont au programme, dont une très grande partie est consacrée à vous présenter les meilleures productions récentes (compétitions et découvertes), avec pas moins de 10 avant-premières, 18 premières françaises, 4 premières européennes et 6 premières mondiales ou internationales, fictions et documentaires confondus !

Le grand documentariste chilien Patricio Guzmán fera l’honneur d’accompagner la rétrospective qui lui est consacrée ; le plus shakespearien des réalisateurs argentins Matías Piñeiro sera également présent.

Deux anniversaires seront célébrés : les 20 ans de Cinéma en Construction qui œuvre depuis si longtemps à la découverte de nouveaux talents et à la finalisation de leurs projets, et les 30 ans de notre revue Cinémas d’Amérique latine, qui reste la seule revue au monde entièrement consacrée à la critique et au commentaire des cinémas latino-américains, en français, espagnol et portugais.

Notez bien : Les 34e rencontres de Toulouse, c’est en compétition 12 longs-métrages de fictions, 7 longs-métrages documentaires et 18 courts-métrages . C’est aussi des reprises, des avant-premières inédites, une rétrospective Patricio Guzman, les 20 ans de Cinéma en construction et de nombreux autres événements comme dans la section Jeune Public ou les Jeudis des Abattoirs. Bref, rendez-vous du 25 mars au 3 avril 2022 à Toulouse et sa région pour Cinélatino !

Plus d’infos : www.cinelatino.fr