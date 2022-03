Le Malade Imaginaire en la majeur à l’Aria : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Toulouseblog vous invite à découvrir l’adaptation musicale du chef-d’oeuvre de Molière le 1er avril dans « Le Malade Imaginaire en la majeur ».

Argan est persuadé d’être l’homme le plus malade du monde. Afin de s’assurer un concours quotidien et durable il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire… On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout comme dans tous les grands Molière : on s’aime ! Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue.

Toulouseblog et L’Aria vous invitent à découvrir cette adaptation musicale le 1er avril.