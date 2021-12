Expositions Prix Caritas Photo Sociale au Château d’eau

Partager Facebook

Le Château d’Eau accueille depuis la mi-décembre les Lauréats 2021 du Prix Caritas Photo Sociale, Victorine Alisse et JS Saia co-auteurs de la série réalisée à quatre mains « Au grand air ». La première est photographe professionnelle, le second vit sous une tente plantée dans le bois de Vincennes.

Dans ce travail, ils racontent et confrontent leurs regards créant un ensemble qui prend la forme d’un dialogue. Ces photographies deviennent une tentative de rompre les préjugés posés sur un mode de vie souvent considéré comme marginal et impensable.

Le travail des deux finalistes Sinawi Medine « Le jour où je suis arrivée en France », un sujet portant sur les dangers des parcours migratoires en France et Thomas Morel-Fort « Donna, une vie de sacrifices philippine » réalisé en France et aux Philippines, qui documente le « prix » à payer de l’exil, sera projeté sur grand écran à la Seconde Galerie également.

Le Château d’Eau s’associe à ce tout nouveau prix photographique créé par 12 organisations de lutte contre la pauvreté au sein du Réseau Caritas France, présidé par le Secours Catholique-Caritas France. Ce partenariat prendra la forme d’un rendez-vous annuel présenté chaque année au Château d’Eau jusqu’en décembre 2023.

Exposition

du 14 décembre 2021 au 23 janvier 2022

Galerie Le Château d’Eau – 1, place Laganne

Du mardi au dimanche, de 13 h à 19h – 05 34 24 52 35