« Et si Bansky était une femme » : Le podcast sur le street art évoque Toulouse

Le Podcast toulousain « Et Si Bansky était une femme » consacre son numéro 3 à la ville de Toulouse !

« Et si Banksy était une femme » est un podcast qui interroge la place des femmes dans le street-art en France. À travers une série de six épisodes documentaires (tournés à Montpellier, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Paris + un épisode bonus), Elodie Potente et Popnographe partent à la rencontre de ces femmes qui parcourent la rue chaque jour pour coller, peindre, ou encore militer.

On en parlait déjà en 2019 sur Toulouseblog, mais l’épisode spécial Toulouse est enfin disponible sur la plateforme : https://podcast.ausha.co/et-si-banksy-etait-une-femme/episode-3-toulouse . Comme l’explique les deux créatrices, « «Toulouse c’est notre ville. c’est là que Et si Banksy était une femme est né, entre deux sessions de collages rue Gramat. » Une évidence donc de parler de Toulouse.

« Cet épisode est le plus évident et en même temps le plus difficile à écrire Parce que les rues de Toulouse on les connaît par cœur pour les avoir arpentées des centaines de fois. Mais pour Popnographe et moi, c’est aussi l’occasion de mieux comprendre cette ville, de mieux la cerner et de mieux connaître son histoire passée et future. Ça nous donne d’autres perspectives » explique Elodie Potente et Popnographe.

Pour cette épisode, elles évoqueront le street art en compagnie des artistes Mademoiselle Kat, Mlle Forma et Miadana et de Julie de la Galerie 22m2.

L’historique du podcast : Ce projet est porté et réalisé par Elodie Potente, journaliste et Popnographe, street-artiste. C’est d’ailleurs lors d’un reportage que l’une (on vouslaisse deviner qui) faisait sur l’autre, qu’elles se sont rencontrées. Toutes deux animées par l’envie de valoriser les femmes de notre époque, c’est très naturellement que l’idée de mixer leurs savoir-faires a vu le jour autour de ce projet.