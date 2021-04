En attendant la réouverture, Odyssud s’invite chez vous !

Partager Facebook

Fermé depuis un an, l’Odyssud Blagnac propose de continuer l’aventure chez vous avec un programme exceptionnel.

La crise sanitaire continue, et nous connaissons de nouvelles mesures restrictives depuis quelques semaines. Dans le monde culturel, les salles prennent la poussière et attendent le retour du public. Pour patienter, de son côté, Odyssud Blagnac continue chez vous une activité sur les réseaux sociaux et en vidéo. Au programme: spectacles, interview, expositions, ateliers …

Il est possible de découvrir en vidéo le spectacle Borders and Walls de la compagnie Borders and Walls.

Le public pourra aussi aller à la rencontre de plusieurs artistes comme Noémie de Lattre, Michel Ocelot ou encore Josette Baiz. C’est pas moins de 20 rencontres d’artistes à retrouver sur youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLGboiHP0kPmuUyfBobx1ZQ3fxD8gqYYWB

Côté exposition, il sera question de redécouvrir des grands moments avec des rencontres, des entretiens, des visites sur : https://www.youtube.com/playlist?list=PLGboiHP0kPmuUHZemMoG_Fo3Lnf6yKsfR

Odyssud propose aussi des ateliers et des zoom par exemple sur une journée dans les coulisses de la salle de Blagnac

Bref, Odyssud vous accompagne encore et toujours dans cette période difficile pour tout le monde, alors n’hésitez pas à leur rendre visite sur les réseaux sociaux aussi : https://www.facebook.com/odyssudspectacles/