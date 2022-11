Deux dates au Zénith Toulouse pour BigFlo & Oli en 2023

Partager Facebook

Après une tournée des petites salles sold-out, deux dates dans leur Festival début septembre, Bigflo et Oli repartent en tournée des Zéniths et annoncent 28 dates en France, Suisse et Belgique. Mais surtout, deux dates à Toulouse les 13 et 14 avril 2023.

Retrouvez-les sur scène dès mars 2023, pour un show inédit ! Pour cela, réservez vos places sur https://www.bleucitron.net/

En attendant, on peut regarder le nouveau clip du duo avec Julien Doré, Coup de Vieux.

