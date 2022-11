La marque de BigFlo & Oli dessine le maillot THIRD du Toulouse FC 

Partager Facebook

Visionnaire, la marque de BigFlo & Oli, sont à l’origine du maillot Third du Toulouse FC qu’on verra sur les épaules des violets face à Monaco dimanche. Une journée avec des concerts en amont !

Plus d’un an après le début de leur partenariat, le TéFéCé et Visionnaire ont donné naissance à un projet déjà très attendu par la communauté violette : la création du maillot Third du Toulouse Football Club.

Après de longs mois d’un travail commun entre le Club, Visionnaire et notre équipementier Craft, le troisième maillot de la saison 2022-2023 se dévoile aujourd’hui accompagné d’une collection capsule.

Le design de cette pièce originale, directement influencé par l’univers coloré et onirique de la marque créée par Bigflo & Oli et Malick Seck, met en avant plusieurs tons de violet, marqueur identitaire du Club, et entrelace les lettres VISIO et TFC.

Avis aux collectionneurs, 310 exemplaires de ce maillot original issu d’un partenariat unique en France seront mis en vente dès demain à 10h00 dans 3 points de vente : la boutique du Stadium, la boutique en ligne du TéFéCé et la boutique Visionnaire située en centre-ville.

Parmi eux, 31 maillots pros exclusifs floqués du logo Visionnaire seront disponibles à la boutique Visionnaire de Toulouse (23 rue des Puits-clos, Toulouse).

Point d’orgue de ce lancement innovant, les joueurs du Toulouse Football Club arboreront cette tenue originale, ce dimanche à 15h00 lors de la rencontre face à l’AS Monaco comptant pour la 14ème journée de Ligue 1 Uber Eats.

Une journée mémorable qui débutera dès 13h avec un showcase exceptionnel sur le parvis du Stadium pour célébrer ce lancement, en présence de Julien Granel et Busy P.