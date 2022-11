Le rappeur Youssoupha en concert à Toulouse ce dimanche

Partager Facebook

Le rappeur Youssoupha sera en concert au Bikini de Toulouse ce dimanche 6 novembre.

Fier représentant du rap conscient, Youssoupha a imposé en 15 ans son flow et son écriture parmi les plus sûrs du genre. Fils du chanteur zaïrois, Tabu Ley Rochereau, ce franco-congolais porte désormais son rap dans les hautes sphères interstellaires. Ses mélodies et ses punchlines rutilent sur des productions nourries au feu digital, aux instruments traditionnels et aux hybridations house-jazz sud-africaine comme l’amapiano.

Après la tournée intimiste de Polaroïd Experience, il est de retour avec un album-concept intitulé Neptune Terminus : Origines où il scande son nouveau départ, lui qui dit être enfin revenu à l’essentiel : lui, sa musique et son public. La promesse d’une rencontre ou de retrouvailles magiques..

Rendez-vous au Bikini de Toulouse ce dimanche 6 novembre. Réservations : www.lebikini.com