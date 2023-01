Place au 22e Festival Détours de Chant !

Partager Facebook

Le Festival Détours de Chant aura lieu du 24 janvier au 4 février 2023 à Toulouse et son agglomération avec notamment Yves Jamait, KKC, Debout sur le Zinc ou encore Bertand Belin.

La chanson se faufile dans tous les styles musicaux et notre langue claque de mille façons. Et le Festival Détours de Chant nous offre une belle aventure pour débuter l’année. « Toulouse n’a pas besoin de nous, ni de notre festival pour écouter de belles chansons : les artistes majeurs y sont invités par les salles de spectacles et les producteurs tout au long de l’année. Notre but est ailleurs. Détours de Chant est une belle occasion de croiser les genres et les lieux, de mettre en lumière des connivences, de bousculer les habitudes. Nous espérons vous conduire vers de belles découvertes » explique les organisateurs de cette 22e édition.

Une 22e édition avec un joli melting pot de têtes d’affiche comme Bertrand Belin, Yves Jamait, Debout du le Zinc et un gros paquet de découvertes, d’artistes en devenir et certains avec une notoriété déjà acquise comme Bonbon Vaudou, Govrache ou KKC.

Pour connaitre toute la programmation, aussi bien au Metronum, à la Halle aux Grains, à l’Escale, au Théâtre des Mazades, au Bascala ou encore au Bijou et à la Cave Po, rendez vous sur : https://www.detoursdechant.com

LES COUPS DE POUSSES

Le Samedi 28 janvier 2023, cinq artistes joueront 40 minutes chacun, de 16h30 à 23h au Bijou, avec une pause de 19h à 21h30 pour repas et discussions. Une belle occasion de faire de jolies découvertes. Au programme: La Fé, Rat Shak, Arbas, Bercé et Malo.

Le Festival c’est aussi deux expositions :

– RÉNALD ZAPATA • « VERNIS DISCAL »

Durant tout le festival

Le Bijou

– DELPHINE FABRO • « JE NE T’AI RIEN PROMIS ET J’AI TENU PAROLE

Du 17 janvier au 5 mars

Vernissage mardi 24 janvier à 18h

Centre Culturel Alban-Minville

Plus d’infos : https://www.detoursdechant.com