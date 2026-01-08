Pink Martini : 30 ans de glamour et de métissage au Casino Barrière de Toulouse

Préparez-vous à une soirée chic et cosmopolite ! Le célèbre « petit orchestre » de Portland, Pink Martini, donnera rendez-vous au public toulousain le samedi 24 octobre 2026 à 20h30. Pour célébrer trois décennies de succès mondial, la formation investira la scène prestigieuse du Casino Théâtre Barrière.

Mené par l’incandescente chanteuse Storm Large, le groupe promet un voyage musical sans frontières, fidèle à l’esprit qui a fait sa renommée internationale.

Un cocktail musical entre élégance et exotisme

Depuis 1994, Pink Martini s’est imposé comme une formation unique en son genre, capable de marier avec une fluidité déconcertante les sonorités d’Amérique latine, le jazz, la pop et les standards du music-hall français. Ce mélange des genres, à la fois sophistiqué et joyeux, a permis au groupe de conquérir les mélomanes du monde entier.

Cette tournée anniversaire est l’occasion idéale de retrouver en live l’énergie communicative de la troupe. Entre rythmes de samba, ambiances feutrées de cabaret et clins d’œil à la chanson française, le concert s’annonce comme une célébration flamboyante d’une carrière riche et métissée.

30 ans de tubes et de raffinement

Du mythique « Je ne veux pas travailler » aux compositions plus récentes, Pink Martini continue de prouver que la musique est une langue universelle. La présence de Storm Large sur scène garantit une performance vocale et théâtrale de haut vol, apportant une touche de modernité et de puissance au répertoire intemporel du groupe.

Informations Pratiques – Pink Martini : 30th Anniversary