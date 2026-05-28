Concert Lisaa Camin : Une Soirée Bossa Nova Événement à L’Astrolab’ près de Toulouse

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Avis aux amateurs de sonorités chaleureuses et de découvertes musicales ! Le vendredi 29 mai 2026 à 20h30, la scène culturelle de L’Astrolab’, à Labarthe-sur-Lèze, accueille Lisaa Camin pour un concert exceptionnel placé sous le signe de la bossa nova et de la soul. L’occasion parfaite de découvrir une étoile montante de la scène régionale.

L’ascension fulgurante d’une artiste toulousaine

Si son nom ne vous est pas encore tout à fait familier, son parcours force déjà le respect. À seulement 21 ans, Lisaa Camin possède une solide expérience scénique. Originaire de la région, elle a fait ses premières armes en 2018 au sein du prestigieux Chœur des enfants de la Maîtrise du Capitole à Toulouse.

Très vite, son talent s’exporte au-delà des chorales. Après des débuts remarqués en solo à la guitare lors de la Fête de la musique 2021, elle franchit un cap immense en juillet 2022 : elle assure la première partie du NRJ Music Tour à Toulouse, se produisant devant pas moins de 80 000 spectateurs ! La même année, c’est le chanteur Amir qui l’invite sur la scène du Zénith de Pau pour partager un duo mémorable sur le titre « Carrousel ». Depuis la sortie de son premier single intime, « Toujours là », en avril 2024, Lisaa s’impose comme une voix incontournable à suivre de très près.

Un univers musical hybride, de Claude Nougaro à Billie Eilish

Ce qui fait la force de Lisaa Camin, c’est sa capacité à créer un pont entre les époques et les genres. Curieuse de nature, la jeune artiste revendique des influences allant de la poésie locale d’un Claude Nougaro à la pop moderne de Billie Eilish, en passant par le jazz de Laufey et la douceur d’Emma Peters.

Sur la scène de L’Astrolab’, accompagnée de ses musiciens, elle proposera un voyage musical unique oscillant entre variété française finement réinventée, soul vibrante et rythmes chaloupés de bossa nova. Un mélange élégant qui promet un moment de partage, de convivialité et de pure émotion.

L’Astrolab’ : un écrin culturel aux portes de Toulouse

Situé à Labarthe-sur-Lèze, à quelques encablures de Toulouse, L’Astrolab’ s’affirme une nouvelle fois comme une scène culturelle de choix pour mettre en lumière les talents émergents. Ce concert, accessible à tout public, est une belle opportunité de soutenir la création locale tout en profitant d’une soirée hors du temps.

Informations Pratiques et Billetterie

Ne tardez pas, la réservation est obligatoire pour cet événement très attendu !