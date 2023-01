Dedo en spectacle à Toulouse au mois de février prochain !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plusieurs mois à jouer à guichet fermé sur les planches du théâtre du Point-Virgule à Paris, Dedo, la rock star du stand-up enflammera la scène du Studio 55 jeudi 9 février.

Loin des clichés sur le métal, Dedo poursuit le dialogue entamé avec son public dans ses deux précédents spectacles. Sans aucun tabou, il continue de nous livrer ses pensées les plus personnelles, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours aussi efficace dans son spectacle « Biafine ».

Révélé par le ‘’Jamel Comedy Club’’ et la série culte ‘’Bref’’, Dedo multiplie les projets en dehors de la scène : interventions à la radio (‘’Blockbuster’’ sur France inter), écriture et réalisation de la série ‘’L’histoire racontée par les chaussettes’’ avec Yacine Belhousse, écriture d’une première BD (‘’White Spirit’’ – éd. Delcourt), et plus récemment la co-création du premier spectacle musical sur le métal ‘’Princesses Leya” avec Antoine Schoumsky, et la co-écriture de la série “Space Game” sur France 3 Île de France dans laquelle il est également l’un des rôles principaux, en compagnie de Frédéric Sigrist et Morgane Cadignan.

Rendez-vous donc au Studio 55 le jeudi 9 février prochain pour voir le spectacle de Dedo.

Plus d’informations : www.bonnenouvelleproductions.fr