Que faire à Toulouse ? L’agenda de la semaine (26-31 mai)

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La Ville Rose ne dort jamais ! Pour cette dernière semaine de mai, Toulouse et sa métropole vous réservent un programme exceptionnel. De l’humour ravageur au Casino Barrière, des festivals gourmands, des découvertes spatiales et des chocs rugbystiques qui vont faire vibrer les supporters, l’agenda s’annonce particulièrement chargé. Découvrez notre sélection jour par jour pour ne rien manquer des événements incontournables du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026.

Mardi 26 mai : Humour et culture pour bien démarrer

Pour casser la routine du début de semaine, l’humour est à l’honneur. Au Casino Barrière, l’inimitable Laurent Gerra vient dynamiter l’actualité avec ses imitations légendaires. Si vous préférez le théâtre burlesque, direction le 3T Café-Théâtre pour Les Faux British, un classique hilarant où tout tourne au désastre.

Côté culture urbaine et musique, le Rex accueille Nasty et ses guests, tandis que les Halles de la Cartoucherie proposent une soirée Arrêt sur images qui promet d’éveiller votre curiosité visuelle.

Mercredi 27 mai : De l’espace à la scène

Le mercredi, on s’instruit et on se détend. Les passionnés d’astronomie ont rendez-vous avec l’événement Mission Trishna : la France et l’Inde au service d’une planète durable, une conférence captivante proposée par la Métropole.

En soirée, laissez-vous emporter par les mélodies douces de Gérald Toto & Friends ou optez pour une franche rigolade aux 3T avec la comédie Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort.

Jeudi 28 mai : Zouk, stand-up et musiques du monde

Le « jeudi soir toulousain » tient toutes ses promesses. La talentueuse Nora Hamzawi monte sur les planches du Casino Barrière pour un stand-up piquant et décomplexé.

Pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes, la Nuit du Zouk (Show case Yoan) va faire grimper la température. Vous préférez d’autres sonorités ? Le Rex propose le groupe Sun, et le Metronum vous invite au voyage avec la musique balkanique survitaminée de Johnny Makam.

Vendredi 29 mai : Festivals, gastronomie et fièvre sportive

Le week-end commence sur les chapeaux de roues ! Les gourmands convergeront vers le Festival du bien manger pour ravir leurs papilles, tandis que le célèbre Festival Luluberlu ouvrira ses portes aux familles pour un week-end magique.

L’événement sportif : Grosse tension en perspective pour les amateurs d’ovalie avec la demi-finale de Pro D2 de Colomiers Rugby. Un match couperet à ne pas manquer !

La musique n’est pas en reste avec le lancement du tentaculaire événement électronique CTRL-F au Bikini (qui durera tout le week-end), le concert Kids Harmony à Muret, la virtuosité de Cristina Galietto avec Toulouse Guitare, et le duo Laurène Marx / Rokdudu aux Halles de la Cartoucherie. Envie d’évasion et de rythmes brésiliens ? Prenez la direction de Labarthe-sur-Lèze pour un concert de bossa nova envoûtant avec Lissa Camin à l’Astrolab.

Samedi 30 mai : Le grand choc en rouge et noir

Toute la ville va retenir son souffle ce samedi. Le stade Ernest-Wallon s’embrase pour une affiche de gala : Stade Toulousain – LOU Rugby. Un affrontement dantesque en Top 14 où les Rouge et Noir auront besoin de tout le soutien de leur public.

Avant ou après le match, la ville regorge d’animations. Plongez dans l’histoire locale puisque le Centre Culturel des Minimes fête ses 100 ans, ou participez à la conviviale Fête de quartier Lafourguette. Côté sorties utiles, un Café réparation vous tend les bras pour donner une seconde vie à vos objets.

Pour une parenthèse plus douce en famille, filez à la Salle Nougaro découvrir la poésie des marionnettes avec Nos petits penchants, ou explorez la relation entre Instruments de musique et matières animales et végétales. Enfin, les noctambules prolongeront la fête au Bikini avec la suite de CTRL-F.

Dimanche 31 mai : Sciences, féérie et cabaret

Pour clore la semaine en beauté, la Cité de l’espace accueille Les défis solaires 2026, un événement ludique et scientifique idéal pour éveiller les plus jeunes aux énergies de demain.

L’après-midi, laissez-vous éblouir par la grâce du ballet avec La Belle au Bois Dormant au Casino Barrière. Et pour une soirée haute en couleur, le Metronum vous invite à son grand show Plumes & Paillettes, promesse d’un moment étincelant, tandis que le Bikini refermera les portes de son week-end CTRL-F.