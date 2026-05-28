Bon plan : lancement des « Samedis Découverte » à Toulouse pour faire le plein d’idées de sorties !

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Vous cherchez l’inspiration pour occuper vos prochains week-ends en famille ? Ce samedi 30 mai, Haute-Garonne Tourisme lance un tout nouveau rendez-vous 100% gratuit en plein cœur de Toulouse : « Mes Samedis Découverte ». Une journée festive pour explorer les meilleures activités de la région, avec de nombreuses animations et des cadeaux à la clé !

Un concentré d’activités haut-garonnaises à portée de main

Situé à deux pas de la gare Matabiau, l’Espace Tourisme (rue de Bayard) se transforme le temps d’une journée en un véritable carrefour des loisirs. L’objectif de cet événement inédit ? Permettre aux Toulousains, aux Haut-Garonnais et aux touristes de passage de venir piocher de nouvelles idées d’excursions pour les beaux jours.

Tout au long de la journée, le public pourra échanger directement avec les acteurs du tourisme local et découvrir les grandes nouveautés de la saison. L’éventail des propositions promet de séduire toutes les tranches d’âge :

De l’émerveillement animalier et préhistorique : en partant à la rencontre des quarante dinosaures grandeur nature d’ Animaparc (Le Burgaud) ou en découvrant les derniers nés du célèbre Zoo African Safari (Plaisance-du-Touch).

Des frissons et de l’aventure : avec les parcours d’accrobranche de Pyrénées Hô (Cierp-Gaud) et de Tepacap (Rieumes).

De la réflexion ludique : grâce aux passionnants jeux de piste de la Forêt Magique (Cornebarrieu).

Animations festives, cadeaux et tarifs préférentiels

Bien plus qu’un simple forum d’information, ce premier « Samedi Découverte » a été pensé comme une véritable fête familiale. L’Espace Tourisme proposera une multitude d’animations gratuites pour rythmer la visite : des stands de maquillages animaliers, la présence de mascottes pour les plus petits, un mystérieux cabinet de curiosités, ou encore des quiz et une roue à cadeaux.

Cerise sur le gâteau : des tarifs préférentiels seront proposés sur place pour plusieurs activités. Les visiteurs les plus chanceux pourront même participer à des jeux-concours pour tenter de remporter des entrées gratuites dans des sites emblématiques comme la Cité de l’Espace, Pyrénées Hô ou La Ferme du Paradis.

Le coup d’envoi d’un rendez-vous mensuel

Si vous manquez cette édition inaugurale, rassurez-vous : cet événement du 30 mai n’est que le premier d’une longue série. Haute-Garonne Tourisme a en effet annoncé que « Mes Samedis Découverte » reviendraient chaque mois à l’Espace Tourisme. Une belle initiative pour mettre en lumière, tout au long de l’année, la richesse des professionnels du tourisme de notre département.

Informations pratiques