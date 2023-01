Le nouveau spectacle de Pat Borg au Studio 55 Toulouse

Partager Facebook

Les vendredis 13 et 27 janvier, Pat Borg présente son nouveau spectacle au Studio 55 à Toulouse.

Pat Borg part en live ! Les 13 et 27 janvier à 20h30, découvrez le nouveau spectacle de Pat Borg « Le concert 100% Toulousain ». Parce qu’on nous a souvent demandé un cd de nos chansons à la sortie des spectacles, on s’est dit qu’un cd c’était cool, mais qu’un Concert Live ça serait encore plus cool ! Retrouvez dans « Pat Borg Part En Live » toutes les meilleures chansons des Toulousains dans un format « Concert », et qui dit « Concert » dit…Musiciens ! Une soirée musicale qui part en live où la frontière entre chansons et sketchs se franchit allègrement.

Ce n’est pas tout. Le Studio 55 Toulouse propose une programmation exceptionnelle pour le mois de janvier.

A voir aussi :

– LE SAMEDI 14 JANVIER – HAUT LES CŒURS – À 19h00

– LES SAMEDIS 14 ET 28 JANVIER – TOULOUSAIN 2 – À 21h00

– LE VENDREDI 20 JANVIER – UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES – À 20h30

– LE SAMEDI 21 JANVIER – TOULOUSAIN ! – À 19h00

– LE SAMEDI 21 JANVIER – LOL OF THE DEAD – À 21h00

– LE SAMEDI 28 JANVIER – TOURNÉE GÉNÉRALE – À 19h00

Infos : www.studio-55.fr