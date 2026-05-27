Spatial et Climat : Toulouse accueille ce soir la conférence événement sur la mission Trishna

Partager Facebook

Twitter

La France et l’Inde au chevet de la planète : tout savoir sur la mission spatiale Trishna, présentée ce soir à Toulouse

L’urgence climatique exige des réponses globales et des technologies de pointe. Ce soir, mercredi 27 mai, la capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace vous invite à plonger au cœur d’une initiative scientifique majeure. La Cité de l’espace accueille une conférence incontournable dédiée à la mission franco-indienne Trishna. Un rendez-vous exceptionnel pour comprendre comment les satellites de demain vont nous aider à mieux protéger notre Terre.

Trishna : un thermomètre géant en orbite pour ausculter la Terre

Développée conjointement par le CNES (Centre National d’Études Spatiales) français et son homologue indien, l’ISRO (Indian Space Research Organisation), la mission spatiale Trishna s’apprête à révolutionner notre observation de la planète.

Le principe est aussi fascinant que crucial : observer la surface terrestre dans le domaine de l’infrarouge thermique avec une résolution inédite. Concrètement, le satellite agira comme un véritable thermomètre mondial, capable d’évaluer le bilan énergétique des surfaces. Des parcelles agricoles aux denses forêts, en passant par les îlots de chaleur urbains et les étendues glaciaires, aucune zone n’échappera à l’œil de Trishna.

Agriculture, eau et climat : des données vitales pour notre avenir

Pourquoi mesurer avec autant de précision la température de la Terre ? Les applications concrètes qui seront détaillées lors de la conférence de ce soir sont primordiales pour notre avenir.

La température est en effet un indicateur direct du stress hydrique des végétaux. En mesurant l’évapotranspiration des plantes, la mission Trishna permettra notamment de :

Optimiser l’irrigation agricole : Une avancée majeure pour préserver nos ressources en eau, anticiper les baisses de rendement et garantir la sécurité alimentaire.

Surveiller la santé des écosystèmes : Les forêts et les milieux naturels pourront être diagnostiqués très rapidement en cas de manque d’eau sévère.

Prévenir les catastrophes : le rôle bouclier du satellite

La France, tout comme l’Inde, fait face à une multiplication alarmante des aléas climatiques. Trishna ne se contentera pas de faire un simple état des lieux ; la mission se veut être un outil de prévention redoutable.

Les données massives récoltées aideront à anticiper et à mieux gérer les risques liés aux événements extrêmes. Canicules étouffantes, sécheresses prolongées, départs de feux de forêt ou encore inondations destructrices : le satellite fournira des informations critiques aux scientifiques et aux décideurs publics pour mieux protéger les populations.

Deux experts de pointe pour décrypter la mission ce soir

Pour vulgariser et décrypter les enjeux de cette prouesse technologique, ce nouveau Rendez-vous Espace — organisé en partenariat avec les Amis de la Cité de l’espace et l’Association Aéronautique et Astronautique de France — donne la parole à deux pointures scientifiques directement impliquées dans le projet :

Philippe GAMET : Responsable scientifique du projet pour le CNES, il pilote les aspects scientifiques de cette mission en étroite collaboration avec l’Inde.

Jean-Louis ROUJEAN : Chercheur au CNRS et spécialiste de l’étude de l’environnement par satellite, il éclairera le public sur les innombrables applications environnementales concrètes des données recueillies.

Ensemble, ils partageront avec le public toulousain les coulisses de ce partenariat international de très haut niveau.

Informations pratiques : Comment y assister ?

Que vous soyez un passionné d’aéronautique, un citoyen engagé face au réchauffement climatique, ou simplement curieux des innovations portées par l’écosystème toulousain, cette conférence est l’événement à ne pas manquer ce soir.