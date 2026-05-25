Bon Entendeur en concert à Toulouse : Le Poney Club inaugure sa saison 2026 à l’aéroport !

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Bon Entendeur lance la saison estivale du Poney Club à Toulouse

L’été toulousain s’apprête à vibrer aux rythmes de la French Touch. Mercredi 3 juin 2026, le célèbre duo Bon Entendeur aura l’honneur d’inaugurer la nouvelle saison de l’incontournable Poney Club. Et pour cette édition, le célèbre open-air toulousain frappe très fort en s’installant dans un cadre aussi exceptionnel qu’inédit : le tarmac de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac.

Si l’été ne commence officiellement que fin juin, les festivités, elles, démarrent sur les chapeaux de roues dans la Ville rose. Le Poney Club, devenu le véritable repaire des amateurs de musiques électroniques, a choisi une tête d’affiche solaire pour lancer sa grande soirée d’ouverture.

La French Touch à l’honneur pour une ouverture magistrale

Réputé pour ses mixtapes estivales mêlant habilement sonorités disco, house et clins d’œil nostalgiques au patrimoine de la chanson française, Bon Entendeur n’a plus besoin d’être présenté. Chacun de leurs passages dans la région constitue un véritable événement.

Pour ce premier set de l’été toulousain, le duo promet d’apporter son énergie communicative. Entre leurs classiques revisités (Le temps est bon, L’amour, l’amour, l’amour) et de nouvelles pépites house, la soirée s’annonce comme une véritable invitation à la danse et au lâcher-prise. De quoi lancer idéalement ces trois mois de festivités !

Le Poney Club 2026 : Un nouveau spot insolite à Blagnac

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le Poney Club. Après avoir investi l’Hippodrome de la Cépière par le passé, l’organisation redéfinit cette année les standards du clubbing à ciel ouvert en France. Du 3 juin au 30 août 2026, le Poney Club pose ses valises au Parking P3 de l’Aéroport de Toulouse-Blagnac.

Danser à deux pas de la tour de contrôle, avec les avions en toile de fond pour le coucher du soleil : c’est la promesse visuelle et immersive de cette édition 2026.

Une acoustique repensée et une programmation XXL

L’organisation a totalement repensé l’expérience sur le site pour s’adapter à cette nouvelle envergure. Le son sera au cœur de l’expérience avec l’installation de l’impressionnant système L-Acoustics L2, garantissant une acoustique puissante et claire pour la foule.

Cette soirée d’ouverture avec Bon Entendeur n’est que la mise en bouche d’une programmation massive. Le Poney Club prévoit cette saison pas moins de 52 dates sur trois mois, avec près de 200 artistes pour un line-up qui brouille définitivement la frontière entre le club de proximité et les grands festivals européens.

Informations Pratiques & Billetterie

La jauge étant prisée par les Toulousains pressés de découvrir ce nouveau lieu atypique, les billets pour la soirée d’ouverture risquent de s’écouler très rapidement.