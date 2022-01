Découvrez le palmarès du Festival International du Film Politique de Carcassonne

Partager Facebook

Le Festival International du Film Politique de Carcassonne a rendu son verdict et c ‘est le film « Enquête sur un scandale d’Etat » qui a marqué cette édition 2022.

Plus de 10 500 spectateurs sont venus assister à 60 séances et 5 rencontres. 73 invités étaient présents à Carcassonne et 20 équipes de films qui ont pu discuter à l’issue des séances avec les spectateurs.

La Maison du Festival (Place Carnot), inaugurée cette année, a quant à elle reçu 3500 visiteurs tout au long de la manifestation, tant pour les rencontres et les émissions TV du festival, que pour la billetterie ou les demandes d’informations.

Un palmarès à la hauteur

Le Jury professionnel, présidé par Zabou Breitman, avec Zinedine Soualem, Idir Azougli et Vincent Mariette a décerné son Grand Prix au film Enquête sur un scandale d’État de Thierry de Peretti. Le Prix de la Meilleure Réalisation a été remis au film Great Freedom de Sebastian Meise. Le Prix d’Interprétation a exceptionnellement été décerné à l’ensemble des acteurs et actrices du film Enquête sur un scandale d’État : Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, Julie Moulier, Alexis Manenti…

Le Jury SFCC (en partenariat avec le Syndicat Français de la Critique de Cinéma) a décerné le Prix du Meilleur Film documentaire au film Chasser les dragons d’Alexandra Kandy Longuet. Le public, quant à lui, a primé Les Insulaires de Maxime Faure et Adam Pugliese.

Rendez-vous désormais en 2023 pour une 5e édition du Festival International du Film Politique de Carcassonne.

Le Palmarès complet

Jury Professionnel

Présidé par Zabou Breitman (actrice, réalisatrice, metteuse en scène)

accompagnée par Zinedine Soualem (acteur), Idir Azougli (acteur), Vincent Mariette (réalisateur, scénariste)

GRAND PRIX

Enquête sur un scandale d’Etat de Thierry de Peretti

PRIX DE LA MEILLEURE RÉALISATION

Great Freedom de Sebastian Meise

PRIX D’INTERPRÉTATION

à l’ensemble des acteurs et actrices du film Enquête sur un scandale d’État : Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon, Julie Moulier, Alexis Manenti…

Jury SFCC (en partenariat avec le Syndicat Français de la Critique de Cinéma)

avec Pierre Zeni (Canal+), Perrine Quennesson (Le Cercle), Axel Cadieux (Society)

PRIX DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE

Chasser les dragons de Alexandra Kandy Longuet.

Jury étudiant

composé d’étudiants en cinéma et audiovisuel provenant de toute l’Occitanie : Mila Tournon, Jean-Christophe Monnier, Louise Garrocq, Grégoire Ravel, Charline Gauthier

PRIX DES ÉTUDIANTS

À nos enfants de Maria de Medeiros

Jury jeune

composé de collégiens carcassonnais qui décernent leur prix à l’une des oeuvres proposées par le festival dans le cadre de son festival scolaire

PRIX DU JURY JEUNE

Le Ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar

PRIX DU PUBLIC

Les Insulaires de Maxime Faure et Adam Pugliese