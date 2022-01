La Misanthrope, Don du sang, Inouïs..Que Faire à Toulouse cette Semaine ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné quelques événements à faire cette semaine dans notre ville rose ?

La Misanthrope au Théâtre du Pavé

Jusqu’au 5 février, le Théâtre du Pavé propose de découvrir La Misanthrope d’après Molière et lise en scène par Francis Azéma.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-la-misanthrope-au-theatre-du-pave/

Don du Sang

Du 19 au 22 janvier 2022, c’est le retour de la grande collecte « Mon sang pour les autres » dans les salons du Capitole.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-don-du-sang-sur-la-place-du-capitole/

Sports : Les matchs de la semaine

– Tout d’abord, le Toulouse jouera son match en retard face à Nancy ce mercredi 19 janvier au Stadium.

– Après la réception de Plessis mercredi 19 janvier à 20h, les Spacer’s enchaîneront avec la réception de Tours samedi 22 janvier à 19h !

Sélection Les Inouïs 2022 jeudi et vendredi !

L’antenne iNOUïS Occitanie ouest nous propose de découvrir 8 projets musicaux en liste pour le Printemps de Bourges 2022. Les auditions ont lieu en publique le 20 janvier à Toulouse et le 21 janvier à Cahors.

> https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-la-selection-occitanie-des-inouis-2022/

Amelie-les-Crayons le 20 janvier

Sur ce projet commun, Les Doigts de l’Homme refont le parcours de la carrière d’Amélie-les-Crayons, chanteuse à la voix sincère, dénuée d’artifices, de superflu, proposant des arrangements de ses chansons avec cette approche si particulière qui a fait leur réputation. Une rencontre à la fois improbable et évidente. Seize années de musique instrumentale au service d’une vie de chansons.

> https://www.toulouseblog.fr/concours-gagnez-vos-places-pour-amelie-les-crayons-a-toulouse/

Semaine Franco-Allemande

Du 19 au 31 janvier 2022, Toulouse organise sa traditionnelle semaine Franco-Allemdane avec de nombreux événements.

> https://www.toulouseblog.fr/semaine-franco-allemande-a-toulouse-2/

In-tranquilles au Grand Rond

Du 18 au 22 janvier, découvrez In-Tranquilles le spectacle de la Comme Une compagnie d’après le texte « Ecrits pour la parole » de Léonora Milano.

> https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2133

Le Film de la semaine : Nightmare Alley de Guillermo Del Toro

Le réalisateur oscarisé pour La Forme de l’eau est enfin de retour avec un film noir et un casting cinq étoiles. Dans Nightmare Alley, on retrouve Bradley Cooper, Cate Blanchett ou encore Toni Collette. Un film de Guillermo Del Toro est toujours un événement à découvrir dans les cinémas de Toulouse.

Carmen au Théâtre du Capitole

Carmen est l’opéra le plus populaire au monde et l’un des plus bouleversants : une musique qui, comme la célèbre gitane, chante la liberté, quitte à tout brûler sur son passage ; une tragédie de la fatalité, où une femme affronte son destin pour affirmer son indépendance…

Pour leur première Carmen à la scène, les magnifiques Marie-Nicole Lemieux et Eva Zaïcik incarnent en alternance un personnage incandescent et inoubliable.

Plus d’infos : https://www.theatreducapitole.fr/

Les Comédies Musicales au Bascala l

Préparez-vous à une immersion au cœur des plus grands spectacles musicaux français et internationaux interprétés par leurs artistes originaux au Bascala le 21 janvier 2022 avec « Les Comédies Musicales-Le Grand Show ».

> https://www.toulouseblog.fr/les-comedies-musicales-sinvitent-au-bascala-en-2022/

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/