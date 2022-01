XV de France : 10 joueurs du Stade Toulousain pour le 6 Nations

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a dévoilé la liste des 42 bleus pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2022. On y retrouve 10 joueurs du Stade Toulousain.

La préparation du Tournoi des 6 Nations aura l’accent toulousain avec pas moins de 10 membres des rouges et noirs présents à Marcoussis. Fabien Galthié pourra compter sur Baille, Marchand, Mauvaka, Flament, Cros, Jelonch, Ntamack, Lebel, Ramos et bien entendu Antoine Dupont. Le dernier capitaine des bleus lors de la tournée d’automne semble se remettre d’une blessure et a repris l’entrainement lundi.

Sinon voici la liste complète pour préparer les 6 Nations :