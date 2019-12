Coupe de la Ligue : Le TFC se déplace à Lyon !

Partager Facebook

Ce mercredi soir, pour le 8e de finale de la Coupe de la Ligue, le TFC se déplace sur la pelouse de Lyon et espère mettre fin à une série de 8 défaites de rang.

Deux équipes en crise s’affrontent ce mercredi pour leur 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Une crise interne pour les lyonnais, une crise sportive pour les toulousains. Toulouse reste sur 8 défaites de rang en championnat de Ligue 1 pour une triste dernière place à désormais 5 points du premier non relégable. La défaite au Stadium samedi face à Reims (0-1) a fait extrêmement mal aux supporteurs. De là à voir le Président du club évoquait le fait de rembourser tous les abonnements de la saison.

A Lyon, rien ne va plus entre supporteurs et joueurs. Malgré la qualification en Ligue des Champions, Lyon a du mal avec une 8e place en Ligue 1. Et une défaite dimanche à domicile face à Rennes (0-1). Entre tensions, blessures et résultats négatifs, Lyon est une équipe malade.

Toulouse doit se relancer ce mercredi en Coupe de la Ligue. Histoire de ne pas finir l’année de la plus mauvaise des manières.

Lyon – TFC

Mercredi 18 décembre à 18h45

Canal +