Ligue Europa : Comment suivre le match Toulouse FC – Benfica Lisbonne ?

Le Toulouse FC jouera son match retour des barrages de la Ligue Europa ce jeudi soir au Stadium face au Benfica Lisbonne. Mais où suivre la rencontre ?

C’est le match d’une saison pour les violets. Après sa défaite à l’aller au Portugal face au Benfica (2-1), Toulouse tentera de se qualifier pour la suite de la Ligue Europa ce jeudi soir. Le Vainqueur de la Coupe de France pourra compter sur son public du Stadium pour pousser dès le coup d’envoi à 18h45. La rencontre sera d’ailleurs à suivre sur la chaine TV RMC Sport 1.

Pour ceux qui n’ont pas RMC Sport, rendez-vous dans un des lieux diffusant la rencontre ce jeudi. Lors du match aller, les violets s’étaient associés à neuf bars de la ville pour suivre la rencontre. Ces mêmes bars diffuseront la rencontre de ce jeudi soir :

Brasserie Le Cardinal : 20 Place du Président Thomas Wilson, 31000 Toulouse

Chez Tonton : 16 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

Hoegaarden Café – La Chunga : 52 Route de Narbonne, 31400 Toulouse

La Rosa Negra (Côté Barcelone) : 1 Boulevard Maréchal Leclerc, 31000 Toulouse

Levrette Café : 65 Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse

London Town : 14 Rue des Prêtres, Rue des Prêtres, 31000 Toulouse

Pub Saint-Pierre : 11 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse

The Danu : 9 Rue du Pont Guilheméry, 31000 Toulouse

Wallace Café : 15 Place Saint-Georges, 31000 Toulouse

D’autres lieux toulousains diffuseront cet événement sportif. Alors, on prend son maillot, son écharpe et on part soutenir les violets pour ce barrage de la Ligue Europa dès 18h45 !