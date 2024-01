Ligue 1. TFC, la rechute face à Lens 

Partager Facebook

Dimanche après-midi au Stadium, le Téfécé a chuté face à Lens (0-2) lors de la 19e journée de Ligue 1 et reste 14e.

Après son succès à Metz, Toulouse espérait un nouveau succès sur ses terres face au vice-champion de France 2023. Après deux revers de rang, Lens n’a pas tremblé et s’est imposé dans la ville rose pour le 100e match toulousain du défenseur danois Rasmus.

Dès l’entame, les lensois montrent des intentions dans le jeu et se portent rapidement devant les buts de Guillaume Restes. En manque d’inspiration, Toulouse a du mal à réagir et concède un premier but par Pereira Da Costa juste avant la pause (42e, 0-1). Au retour des vestiaires, les violets ne trouvent toujorus pas de solution et Lens va même prendre un peu de distance grâce à une belle reprise du droit de Diouf (0-2, 55e). Toulouse pousse mais, Brice Samba reste impérial sur sa ligne pour offrir une victoire à son équipe.

Avec cette défaite, Toulouse pointe à la 14e de Ligue 1 à un point de Lyon, barragiste. Direction Reims (6e) le 4 février pour trouver des solutions et prendre de précieux points.