Coupe de France. Le TFC éliminé par Rouen aux tirs au but

Le Toulouse FC, tenant du titre, quitte la Coupe de France en 16e de finale, éliminé par Rouen (N), lors d’un match fou et d’une séance de tirs au but suffocante (3-2, 12-11 aux t.a.b.).

Il y a des matchs de Coupe dont on se souvient. Des victoires souvent. Mais aussi des rencontres à la dramaturgie exceptionnelle. Ce fut une rencontre renversante entre Toulouse et Rouen, pensionnaire de National. Les violets se font rapidement surprendre par un but de Omar Bezzekhami au quart d’heure de jeu (1-0, 16e). Une avance rapidement comblée grâce à Vincent Sierro sur pénalty (19e). L’atmosphère de la Coupe de France est dans l’air. Les deux équipes donnent tout. Et, c’est Toulouse qui prend la marque grâce à Yann Ghobo (32e, 1-2). Ce n’est sans compter sur le caractère des locaux qui égalisent avant la pause (2-2, 43e).

A la mi temps, tout le monde souffle après un premier acte emballant. Et, on est pas prêt pour la suite de la rencontre. Dans une deuxième période plus fermée, à l’heure de jeu, Rouen va prendre le meilleur sur Toulouse grâce à Sofyane Bouzamoucha (3-2, 64e). Tout un stade est debout mais le téfécé ne lâche pas l’affaire est pousse. Dans les arrêts de jeu Ramus Nicolaisen égalise donnant un espoir aux toulousains (3-3, 90+2e) de poursuivre la compétition.

Finalement, la rencontre se jouera lors d’une séance de tirs au but interminable. Gabriel Suazo rate la 12e tentative toulousaine avec un tir sur le poteau, alors que Sahloune délivrera Rouen pour créer l’exploit des 16e de finale.