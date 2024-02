Ligue Europa: Le TFC chute dans les derniers instants à Lisbonne

Partager Facebook

Juste avant le coup de sifflet final, le TFC s’incline au Benfica Lisbonne (2-1) lors du match aller des Barrages de la Ligue Europa.

La fin de match doit rester en travers des têtes toulousaines. Sur la pelouse du Benfica, Toulouse a réalisé un superbe match tenant tête à une équipe habituée des joutes européennes. Sauf que le dénouement final de la rencontre a tourné en faveur des portugais.

A la peine en championnat, Toulouse aime l’Europe cette saison et ne veut pas faire de figuration. Preuve en est un premier acte solide des toulousains avec un Guillaume Restes impérial dans ses buts. En deuxième mi-temps, le bourreau toulousain se nomme Angel Di Maria. Dans un premier temps, il inscrit un but sur penalty après une main de Logan Costa (1-0, 68e). Les violets vont réagir dans la foulée avec un but de Mikkel Desler (75e, 1-1). Tout semble allait dans le sens des pensionnaires de Ligue 1. Sauf qu’un match ne se termine pas avant le coup de sifflet final. Toulouse craque, et Christian Mawissa Elebi concède un deuxième penalty… de nouveau transformé par Di Maria (98e, 2-1). Que de regrets !

Comme l’a rappelé l’entraineur toulousain, il reste deux mi-temps pour rêver d’une qualification en Huitième. Rendez-vous la semaine prochaine au Stadium de Toulouse !