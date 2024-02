Ligue 1. Nantes s’impose à Toulouse (1-2)

Partager Facebook

Le Toulouse FC a enregistré une nouvelle défaite au Stadium ce dimanche face à Nantes (1-2) lors de la 21e journée de Ligue 1. Les canaris se relancent et les violets n’ont plus qu’un point sur la zone rouge.

Nantes arrivait en terres toulousaines avec trois défaites et un nul dans les bagages. Face à Toulouse, revigoré après son succès le weekend dernier, les canaris ont réalisé une belle performance pour s’imposer au Stadium grâce à un excellent Mostafa Mohamed, buteur et passeur sur le deuxième but de Kadewere.

Toulouse aura poussé toute la rencontre, mais les nantais ont su maitrisé tous les assauts violets. Tardivement, Thijs Dallinga réduira la marque (1-2, 90+5e). Que de regrets pour le Téfécé qui aura eu la possession de balle une bonne partie de la rencontre.

Avec cette défaite, le Téfécé prend la 14e place de Ligue 1 à un petit point de la zone rouge. Ce n’était pas non plus la meilleure des répétitions avant le 16e de finale de la Ligue Europa face à Benfica jeudi soir.