Le Toulouse FC dévoile son nouveau maillot Mashup !

Le maillot Mashup du Toulouse FC voit enfin le jour grâce à l’équipementier du club toulousain, Craft.

Pendant trois saisons, Craft Sportswear a habillé quelques-uns des plus beaux succès de l’histoire du TéFéCé. Ce maillot Mashup s’en fait le symbole, et rend hommage à ces trois années de collaboration qui ont vu, par deux fois, les Violets soulever un trophée depuis le balcon de la salle des Illustres du Capitole, où s’est d’ailleurs déroulé le shooting de ce maillot à l’identité originale et innovante.

Une puce NFC pour des accès exclusifs !

Sous le logo se loge une puce NFC que les acquéreurs du maillot devront scanner avec leur téléphone, afin d’être redirigés vers une page spéciale qui leur permettra non seulement de découvrir du contenu exclusif autour du nouveau maillot Mashup, mais surtout de tenter de remporter une expérience VIP unique à l’occasion du dernier match de la saison au Stadium, TéFéCé-Brest.

Disponible dans toutes les tailles, du XS au XXL, vous pourrez vous procurer ce maillot dans les boutiques officielles du TéFéCé, à la boutique du centre-ville (Rue Rémusat), sur la boutique en ligne ainsi que chez les partenaires à partir du mercredi 3 avril, tels que Foot Connect, Intersport Toulouse Labège et Intersport Portet-sur-Garonne. Il sera également à retrouver dimanche 7 avril en boutique du Stadium qui vous accueillera à l’occasion de TéFéCé-Strasbourg.