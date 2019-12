Sortie Cinéma : Star Wars L’Ascension de Skywalker, The Lighthouse, Notre Dame…

(Left to right( Chewbacca (Joonas Suotamo), BB-8, D-O, Rey (Daisy Ridley), Poe Dameron (Oscar Isaac) and Finn (John Boyega) in STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

Ce mercredi, dans les sorties au cinéma, on ne pourra pas échapper à la déferlante Star Wars avec le dernier épisode de la Saga : L’Ascension de Skywalker. Mais on aime beaucoup Notre Dame de Valérie Donzelli et l’incroyable The Lighthouse de Robert Eggers. Pour les plus petits, on aura droit à Vic le Viking.

Star Wars: L’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

The Lighthouse de Robert Eggers avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman

L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890.

Vic le Viking de Éric Cazes

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

Notre dame de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…

Après la nuit de Marius Olteanu avec Judith State, Cristian Popa, Alexandru Potocean

Dana et Arthur, la quarantaine, sont mariés depuis près de dix ans. Mais quelque chose s’est fissuré, à cause de leurs besoins, de leurs croyances, de ce que la vie leur offre, de leurs démons intimes. Un jour, ils devront décider si laisser partir l’autre n’est finalement pas la plus grande des preuves d’amour.