Coupe de France : Le Toulouse FC à Cannes pour son 16e de finale !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce dimanche à 13h45, le Toulouse FC jouera son 16e de finale face à l’AS Cannes pour le premier rendez-vous de l’année.

Les violets retrouvent les terrains pour le premier grand rendez-vous de l’année. Ce sera en Coupe de France ce dimanche sur la pelouse de l’AS Cannes. Et l’opportunité de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Peu rassurant depuis le début de cette compétition, Toulouse peut continuer d’espérer dans cette compétition. Second en Ligue 2, une victoire face à une équipe d’un niveau plus bas peut relancer la machine pour 2022 !

Rendez-vous ce dimanche 2 janvier, à 13h45 pour suivre la première rencontre de l’année des Violets. Un match télédiffusé en intégralité sur Eurosport Player et Eurosport 360.