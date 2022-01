Camille Chamoux pour deux soirées à Toulouse

Partager Facebook

La comédienne Camille Chamoux présentera son spectacle « Le temps de vivre » à l’Aria de Cornebarrieu les 4 et 5 janvier 2022.

Avec son humour dénué de toute méchanceté et et terriblement efficace, Camille Chamoux est de retour sur les planches pour « un exposé sur la finitude en 70 minutes pile ». Comment à 40 ans, quand on se vit encore « comme une adolescente de 15 ans très mûre », jongler entre le travail, les enfants, le couple et les parents « boomers », tout en gardant ses idéaux de femme, actrice et féministe, fan de Virginie Despentes? Ce monde où tout est minuté l’angoisse beaucoup beaucoup….Dans une mise en en scène délicate et inventive signée Vincent Dedienne, Camille Chamoux nous invite à partager une tentative de dédramatisation, avec, nous dit-elle, « le seul système que je connaisse un peu : la rigolade ». Un seul-en-scène pour défier le temps et brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel ».

On débutera donc l’année 2022 avec un spectacle très attendu de Camille Chamoux.

Réservations : http://www.cornebarrieu.fr/aria/