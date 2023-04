Coupe de France : En cas de victoire, pas de Coupe d’Europe pour le TFC ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Si samedi soir le Toulouse FC remporte la Coupe de France face à Nantes, il ne serait pas certain de pouvoir jouer la Coupe d’Europe l’an prochain.

En plus du titre, il y a un autre enjeu de taille ce samedi soir au Stade de France. Le vainqueur de la Coupe de France aurait le droit de disputer La Ligue Europa (C3) l’an prochain. Toulouse (12e de Ligue 1) espère donc pouvoir y participer. Le quotidien L’Equipe nous apprend ce vendredi que ce n’est plus une certitude. La raison : Toulouse et le Milan AC ont le même patron !

Le Toulouse FC est détenu par le fond d’investissement américain RedBird Capital Partners, aussi actionnaire majoritaire du club italien depuis juin 2022. Dans le règlement de l’UEFA, il est interdit que deux clubs du même propriétaire ne se rencontrent dans la même compétition. Milan est actuellement 4e de Série A, et demi-finaliste de Ligue des Champions. Ils pourraient jouer la C1 comme la C3. En raison du reversement après les poules de C1, les milanais jouerait en C3 et serait donc un possible adversaire du TFC. Aie !

Mais, rien n’est jamais joué ! Le site SoFoot nous rappelle que lors de la saison 2018-2019, les clubs de RB Leipzig et de RB Salzbourg se sont rencontrés. Les deux appartiennent à Redbull. Ils avaient pu être autorisé à jouer pour une question de nom. Le RB signifiant Red Bull pour l’un et RasenBallsport pour l’autre. Affaire à suivre, mais avant tout place à la Finale !