Stade Toulousain, Opéra, TFC…Tous au Capitole ce samedi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce samedi, vivez la finale de Coupe de France du TFC, la demi-finale de Champions Cup du Stade Toulousain et un opéra depuis la Place du Capitole.

Après la qualification du TFC en finale de la Coupe de France, le Stade Toulousain s’est, lui, hissé en demi-finale de la Champions Cup. Et, pour son grand retour à l’Opéra national du Capitole, l’une des œuvres les plus populaires au monde, « La Traviata » de Verdi, affiche complet.

« Samedi 29 avril, nous mêlerons Sport et Culture pour faire vibrer de passions les Toulousains. En plus de la diffusion des deux grands rendez-vous sportifs, La Traviata de Verdi, jouée au Théâtre du Capitole au même moment, sera également retransmise sur écran géant place du Capitole ! » annonce Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole.

Pour que les Toulousain puissent vivre ensemble ces moments exceptionnels empreints d’émotions, la Mairie de Toulouse diffusera pour la 1ère fois, sur grand écran, place du Capitole trois grands spectacles :

À 16h, la demi-finale de Champions Cup de rugby opposant le Stade Toulousain à Leicester à Dublin

à 18h, « La Traviata » en direct de la scène du Théâtre du Capitole sous la direction de Michele Spotti

à 21h, la finale de la Coupe de France de football opposant le TFC à Nantes au Stade de France.

Ce 29 avril, rendez-vous Place du Capitole de Toulouse pour une journée exceptionnelle !