Coronavirus : A Tournefeuille, des tests de dépistage en mode « drive »

La Ville de Tournefeuille a coordonné la mise en place de tests de dépistage du Covid-19 en mode « drive », effectués par le laboratoire tournefeuillais CBM, sur le site du Phare. Des tests uniquement sous prescription médicale.

Le complexe municipal du Phare, avec son aire de stationnement, répondait en effet parfaitement aux besoins pour effectuer ces prélèvements extérieurs. Le site est d’ores et déjà opérationnel. La Ville a au préalable installé la signalisation et les barrières nécessaires pour guider le flux des véhicules. Quatre barnums ont également été mis à la disposition du personnel du laboratoire. Celui-ci se chargera du transfert des prélèvements mais également de l’évacuation vers les sites sécurisés des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et autres déchets.

Les tests sont effectués uniquement sur prescription médicale. Les personnes munies d’une ordonnance de leur médecin doivent contacter le laboratoire CBM afin d’obtenir un rendez-vous pour passer le test. Il est donc inutile de se présenter sans prescription et sans rendez-vous préalable.

Dans un premier temps, le dépistage s’adresse aux personnes présentant des symptômes et des facteurs de risques aggravants, ou travaillant auprès de personnes à risques.

Des bénévoles de l’association « Tournefeuille Sauvetage » assurent l’accueil et le filtrage à l’entrée dans le cadre des missions solidaires que ses adhérents acceptent de remplir dans ce contexte.

Par ailleurs, la localisation du Phare, à proximité immédiate des communes de Plaisance-du-Touch, Cugnaux, Colomiers et la Salvetat-Saint-Gilles, ainsi que la facilité de repérage du site, permettent d’envisager une montée en puissance de ces tests et un élargissement du public concerné.