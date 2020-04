Interview d’Adam INNES : « nous allons reprendre par une nouvelle intersaison »

Partager Facebook

Cette période de confinement a forcément un impact important sur le travail du préparateur physique du Toulouse Olympique, Adam INNES. Celui-ci nous raconte comment lui et le staff Olympien gèrent cette situation.

Adam, sur un plan personnel déjà, comment vis-tu cette période ?

Adam INNES : Pour l’instant ça va (sourire). J’ai un grand jardin pour les enfants et une salle de muscu pour moi donc je le vis bien (sourire). Et puis tout le monde est dans le même bateau, donc il n’y a pas de raison de se plaindre.

Comment le staff du TO a géré cette mise en quarantaine ?

Adam INNES : Avec le staff, nous nous attendions à ce qu’il y ait des restrictions mais nous ne pensions pas à un confinement général si rapidement. Je suis arrivé le lundi matin (16/03) comme d’habitude et Cédric (GARCIA, directeur administratif du club) m’a prévenu que le confinement serait annoncé très prochainement donc nous avons dit aux joueurs de prendre tout le matériel de la salle de musculation qu’ils pouvaient et de rentrer avec chez eux.

Es-tu en contact avec les autres membres du staff quotidiennement ? Et avec les joueurs ?

Adam INNES : Oui bien sûr. Avec Sylvain (HOULES), Christophe (TOUSTOU) et Jon (GREEN), nous échangeons sur l’état de tout le monde, à la fois physique et mental, car cette situation n’est pas simple. Nous tâchons de faire au mieux dans la mesure du possible, en attendant le retour à la normale.

Avec les joueurs aussi nous parlons tous les jours. Premièrement pour suivre leur travail, car je leur ai fait un programme individualisé à chacun, en fonction de leurs besoins, du matériel qu’ils avaient à disposition et s’ils avaient un peu de terrain pour s’entraîner dehors ou pas. Je m’assure donc qu’ils fassent les bons mouvements, avec la visio-conférence. Et de deux, pour garder contact aussi. Se voir et se parler, même par téléphone, ça fait toujours du bien.

Comment va se passer la suite du confinement pour vous ?

Adam INNES : Comme tout le monde en France, nous attendons les décisions du gouvernement, nous ne pouvons pas faire autrement. Pour l’instant, le programme de chaque joueur va jusqu’au 15 avril, date présumée de la fin du confinement. S’il est prolongé, alors je fournirai un nouveau programme aux joueurs et ça jusqu’à la fin. Quand nous serons définitivement fixés sur la reprise, nous nous réunirons avec le staff pour mettre un plan en place afin de retrouver un état de forme rapidement.

Comment envisages-tu la reprise de la saison ?

Adam INNES : Ce qui est sûr, c’est que nous allons reprendre par une nouvelle intersaison, à la seule différence que lors d’une intersaison classique, nous connaissons la date du début, la date de fin, et donc le temps entre les deux. Dans la situation actuelle, ce n’est pas du tout le cas. D’abord nous sommes dans l’attente des décisions du gouvernement pour savoir quand nous pourrons reprendre l’entraînement puis nous attendons les directives de la RFL (fédération anglaise) concernant le nouveau calendrier et surtout la date de reprise. Nous allons avoir une nouvelle période dédiée à la présaison mais nous n’avons aucune idée de quand nous pourrons commencer et combien de temps elle va durer.

Après, nous sommes dans le même cas que toutes les autres équipes, tous sports confondus. Nous allons donc faire avec, travailler comme nous le pouvons et faire du mieux que possible.

Un dernier mot pour conclure ?

Adam INNES : Premièrement, restez chez vous, nous ne pouvons faire que ça pour aider, et deuxièmement, nous soutenons bien sûr tout le personnel soignant qui fait un job magnifique. Je pense tout particulièrement à Cédric BELLARD, notre docteur au club, qui comme tous ses collègues met sa santé en danger pour soigner les autres. Leur travail est considérable, tout comme celui des personnes qui doivent continuer à travailler pour nous faire vivre. On ne peut que remercier tous ces gens-là et espérer que tout cela se termine rapidement pour se retrouver tous en bonne santé.