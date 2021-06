Colomiers lance un appel à projet pour une Guinguette cet été

Partager Facebook

La Ville de Colomiers a lancé un appel à projet, afin de créer une guinguette au lac du Perget, du 15 juillet au 26 septembre 2021.

L’été vient d’arriver, et les regards se tournent vers les activités estivales. Colomiers a ouvert un appel à projet pour une guinguette au Lac de Perget. L’offre devra comporter une restauration sur place ou à emporter, un débit de boissons, des animations musicales et autres divertissements.

Dans un communiqué, la ville explique vouloir « proposer un espace convivial, de détente, à partager en famille, entre amis ou pour un after-work entre collègues et favorisant les rencontres et le vivre-ensemble, détaille Mme Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers et Vice-Présidente de Toulouse Métropole. Et après réflexion, « le lac du Perget a souvent été identifié comme un lieu propice à l’accueil de ce type d’initiative. »

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au lundi 28 juin 2021 inclus.