Deux Toulousains sur la route du Tour de France 2021

Samedi prochain, le Tour de France est de retour pour trois semaines sur les routes hexagonales. Deux toulousains sont présents cette année !

Ah la Grande Boucle! Ses sprints, ses maillots, ses sommets, ses moments de passion, sa caravane, son public, et ses luttes pour la moindre seconde sur la ligne d’arrivée ! Le Tour de France revient ce samedi à Brest et les équipes ont été présentées. Et on y retrouve deux toulousains !

A commencer par Anthony Perez le grimpeur de la Cofidis. A 30 ans, c’est la 4e participation du toulousain à la Grande Boucle qu’il avait quitté sur une chute l’an dernier.

Un girondin installé à Toulouse participe aussi au Tour de France. Avec le maillot de B&B HOTELS p/b KTM, une équipe bretonne, Quentin Pacher participera à sa deuxième grande boucle. Il devrait se faire dans quelques échappées.





En plus de nos deux toulousains, on pourra regarder du côté des Haute-Pyrénées avec Bruno Armirail pour la FDJ et son premier Tour de France.