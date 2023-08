Colomiers. 6 000 visiteurs attendus au Forum des associations

Partager Facebook

Le samedi 2 septembre 2023, de 10 heures à 18 heures, 122 associations columérines prendront place dans le hall Comminges, place des Fêtes et au square Saint-Exupéry, pour le Forum des associations.

Désormais annuel, cet événement, organisé par le Conseil columérin de la vie associative avec le soutien de la Ville de Colomiers, permet aux Columérines et aux Columérins de découvrir l’offre associative locale. Alors que 5 600 visiteurs avaient profité du forum en septembre 2022, plus de 6000 personnes sont attendues cette année.

« Le Forum des associations est un événement incontournable de la rentrée, à la fois pour les associations, qui font découvrir leurs activités, et pour les Columérines et Columérins qui peuvent ainsi mesurer toute la richesse et la diversité des activités proposées par les associations de Colomiers », souligne Philippe Briançon, Adjoint à Mme le Maire délégué au Sport et à la vie associative et citoyenne.

Le samedi 2 septembre on pourra découvrir 122 associations inscrites dont 58 associations de sport et de loisirs, 31 associations culturelles, 21 évoluant dans le secteur social et 12 associations évoluant dans le domaine de l’environnement et l’économie sociale et solidaire pour 8 heures d’animations.